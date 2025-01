ENERGIE-BLOG/BDEW: Einigung auf Energiegesetze wichtig für Versorgung

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW: Einigung der Fraktionen auf Energiegesetze wichtig für Versorgungssicherheit

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lobt die Einigung der Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen und der CDU/CSU auf verschiedene zentrale Energiegesetzgebungen und den geplanten Beschluss noch in dieser Woche im Bundestag. "Die Einigung ist eine gute Nachricht für die Energiewende. Mit enormem Einsatz und Tempo und einem Kraftakt aller Beteiligten wurden zentrale Energiegesetze auf den Weg gebracht - ein starkes Signal für die Energieversorgung", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Zu den geplanten Gesetzesänderungen gehören unter anderem wichtige Maßnahmen zur Dämpfung von Photovoltaik-Einspeisespitzen, die in der sogenannten kleinen Energierechts-Novelle geregelt werden. Auch bei der Neuausrichtung des Smart-Meter-Rollouts kam es zu einer Einigung. Zudem einigten sich die Fraktionen bei der Verlängerung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), so der BDEW. "Insbesondere die Einigung in den Teilen der Energierechtsnovelle enthält relevante Maßnahmen zur Dämpfung von PV-Einspeisespitzen und damit zur Sicherstellung der Netzstabilität", sagte Andreae.

