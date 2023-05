ENERGIE-BLOG/BDEW warnt bei Industriestrompreis vor Folgen für Preisbildung

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BDEW warnt bei Industriestrompreis vor Beeinträchtigung der Preisbildung

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert, dass die Vorschläge des Bundeswirtschaftsministeriums zum Industriestrompreis nicht die Preisbildung auf den Energiemärkten beeinträchtigen dürfen. Das Ministerium hatte vorgeschlagen, dass beim Industriestrompreis die bezuschusste Strommenge auf 80 Prozent begrenzt werden und für 20 Prozent weiterhin der Marktpreis gelten sollen. Zudem sollen die Unternehmen keinen individuellen sogenannten Brückenstrompreis von maximal 6 Cent zahlen, sondern sie bekommen bei Börsenstrompreisen über 6 Cent die Differenz erstattet - auf Basis des durchschnittlichen jährlichen Börsenstrompreises. "Es muss jetzt genau geprüft werden, ob diese Ansätze reichen, um Marktverzerrungen wirklich zu vermeiden. Zudem müssen die Auswirkungen auf die Höhe der Netzentgelte beachtet werden", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

DIW: Industriestrompreis ist teuer und unfair

Ein Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen ist aus Sicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ökologisch und ökonomisch falsch. "Er ist teuer und unfair gegenüber nicht privilegierten Unternehmen und Haushalten, die alle hohe Strompreise zahlen müssen", sagte DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert der Funke-Mediengruppe. Die beste Strompreisbremse wäre der schnellere Ausbau erneuerbarer Energien. Eine Deckelung des Industriestrompreises schaffe falsche Anreize und zementiere die Nutzung fossiler Energien. "Strom ist vor allem aufgrund des hohen Anteils fossiler Energien teuer", sagte Kemfert. Eine Subventionierung verhindere zudem die Transformation hin zu mehr Stromsparen, Effizienz und dem Einsatz Erneuerbarer. Der Industrie wäre mehr geholfen durch Bürokratieabbau, schnelle Sondergenehmigungen, bessere oder ein Fachkräfteprogramm.

VDMA: Habecks Vorschlag zu Industriestrompreis ist "Irrweg"

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hält den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgeschlagenen Industriestrompreis für einen Irrweg. "Zweifellos ist der Strompreis für die Industrie hierzulande so hoch, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet. Eine pauschale, drastische Subventionierung des Strompreises für energieintensive Unternehmen ist jedoch ein Irrweg", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. "Denn eine Subvention mit der Gießkanne, wie sie für die kommenden Jahre als sogenannter Brückenstrompreis vorgesehen ist, belastet die Bundesfinanzen und damit die Wirtschaft inklusive des Maschinen- und Anlagenbaus ebenso wie die Bürger." Außerdem warnt der Verband, dass der vorgeschlagene Industriestrompreis falsche Lenkungswirkung hätte. "Mitnahmeeffekte und Fehlanreize - wie zum Beispiel nicht mehr in energieeffiziente neue Technologien zu investieren - müssen verhindert werden", so der VDMA.

Solarwirtschaft lobt Habeck-Pläne zu Solar-Ausbau

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig, hat die von Bundesminister Robert Habeck vorgelegte Strategie zum beschleunigten Ausbau der Solarenergie als "ehrgeizig" gelobt. "Hohe Erwartungen haben wir zum Beispiel an die neue 'Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung' mit Solarstrom", sagte er. Die Stromproduktion etwa in einer Eigentümergemeinschaft werde dann möglich sein, "ohne dass man dadurch zum Stromversorger wird, ohne dass man zugleich eine Vollversorgung für die Verbraucher im Haus organisieren muss und ohne aufwändige Bürokratie oder teure zusätzliche Zählertechnik". Für die konkrete Umsetzung sei nun Eile geboten, "damit der Solarturbo noch in dieser Legislaturperiode die gewünschte Beschleunigungswirkung entfalten" könne, forderte Körnig. Die Ausbauziele seien zwar "ohne Frage ehrgeizig, aber auch ohne Alternative". Nun sei überall "Lichtgeschwindigkeit" beim Ausbau nötig.

FDP-Fraktionsvize lehnt Industriestrompreis ab

Mit scharfer Kritik hat die FDP-Bundestagsfraktion das Konzept von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen Industriestrompreis zurückgewiesen. "Dieser grüne Subventionswahn widerspricht der Marktwirtschaft. Habecks populistischer Industriestrom wäre ein schuldenfinanziertes Bürokratiemonster für Menschen und Betriebe", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer der Funke-Mediengruppe. Die FDP wolle "keine Industrie am Staatstropf". Es gelte stattdessen, die Strompreise für alle zu reduzieren, etwa über eine Senkung der Stromsteuer.

Steuerzahlerbund kritisiert Vorschlag zu Industriestrompreis

Der Bund der Steuerzahler hat das Konzept von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen Industriestrompreis kritisiert. "Die Politik kann nicht einerseits das Stromangebot ohne sachliche Not verknappen - Stichwort Akw-Ausstieg - und andererseits höhere Strompreise runtersubventionieren und zugleich Bürger und Unternehmen in eine stromintensive Transformation mit Blick auf Wärmerzeugung, Mobilität und Industrieproduktion zwingen", sagte Steuerzahlerbund-Präsident Reiner Holznagel der Funke-Mediengruppe. "Finanzpolitisch betrachtet kann nicht vorhandenes Steuergeld auch nicht doppelt und dreifach für Subventionsoffensiven verplant werden." Schon jetzt gebe es einen Rekord bei den Finanzhilfen, sodass man jahrelang "auf Pump" leben müsse. Holznagel warf der Regierung vor, keine verbindende Strategie von Energie- und Wirtschaftspolitik zu entwickeln.

DIHK sieht Habecks Konzept zu Industriestrompreis skeptisch

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, hat mit Skepsis auf das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vorgelegte Konzept für einen Industriestrompreis reagiert. "Viele Betriebe unterschiedlicher Größen und Branchen leiden unter den hohen Strompreisen. Wir brauchen daher für dieses sehr ernste Thema ein gut austariertes Gesamtkonzept und keinen Schnellschuss", sagte Adrian dem Handelsblatt.

VCI sieht Konzept von Habeck zu Industriepreis als klaren "Gamechanger"

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) lobt die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums zum Industriestrompreis. "Daumen hoch. Das ist für unsere Industrie ein wichtiges Signal. Wichtig ist jetzt, dass der Industriestrompreis schnell und unbürokratisch kommt und bei der Umsetzung die Geburtsfehler der Strompreisbremse vermieden werden. Das wäre für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit ein klarer Gamechanger", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Der Industriestrompreis helfe der Branche, die Produktion und industrielle Wertschöpfung zu sichern und die Transformation zur Klimaneutralität noch besser zu meistern. "Davon profitiert ganz Deutschland und Europa", sagte Entrup. Der Industriestrompreis dürfe aber keine Dauerlösung sein, sondern nur eine Brücke in die Zukunft. "Wir stehen einhundert Prozent zur Marktwirtschaft und sind keine Freunde von Subventionen. Aber in dieser Ausnahmesituation sehen wir keine andere Lösung", betonte Große Entrup.

