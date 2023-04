ENERGIE-BLOG/DIW: Haushalte in Grundsicherung geben mehr für Energie aus

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

DIW: Haushalte in Grundsicherung geben mehr für Energie aus

Haushalte, die Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter beziehen, geben laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) deutlich mehr für Heizung und Strom aus als vergleichbare Haushalte mit geringen Einkommen. Für das Heizen der Wohnung waren es im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019 demnach 5,30 Euro monatlich mehr, für Strom sogar 9,10 Euro. Dabei gebe es eigentlich einen erheblichen Sparanreiz, denn die Stromausgaben würden beim Regelsatz pauschal abgegolten. "Dass Haushalte in der Grundsicherung trotz starker Sparanreize deutlich mehr Geld für Strom ausgeben als vergleichbare Haushalte, ist nicht nur aus sozialpolitischer Sicht bedenklich", sagte DIW-Forscher Peter Haan. "Es ist auch klimapolitisch eine Herausforderung - denn eine Ursache dürften ältere und weniger energieeffiziente Elektrogeräte sein." Grundsicherungshaushalte lebten zudem häufiger in schlechter gedämmten Mietwohnungen.

Union fordert Technologieoffenheit beim Heizungstausch

Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), hat für das umstrittene Gebäudeenergiegesetz Technologieoffenheit und Sozialverträglichkeit angemahnt. "Klimafreundlich heizen ja - aber technologieoffen und sozialverträglich", sagte Jung im ZDF-Morgenmagazin. "Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist nicht zustimmungsfähig. Es ist nicht technologieoffen, die soziale Frage ist nicht beantwortet", hob Jung hervor. Es sei falsch, die Regelungen jetzt zu einseitig vor allem auf die Wärmepumpe einzuengen. Man brauche "Breite" und müsse andere Lösungen wie Wasserstoff, Holzpellets oder Solarthermie zulassen, über die "vor Ort" von den Handwerkern entschieden werden müsse. Die Ampel-Koalition habe bis jetzt vor allem Pflichten in den Raum gestellt, aber die Förderung gekürzt, kritisierte Jung.

Klingbeil verspricht "massiv Geld" für Heizungsaustausch

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat umfangreiche Zahlungen für Immobilienbesitzer und Mieter für einen Heizungsaustausch angekündigt. "Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehen nur zusammen. Deshalb werden wir massiv Geld in die Hand nehmen, um den Umstieg beim Heizen zu fördern", sagte er der Bild-Zeitung. "Für uns als SPD ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in jeder Minute spüren, dass soziale Härten abgefedert werden." Klingbeil kündigte an, dass auch Mieter entlastet werden sollen, deren Miete nach dem Heizungsaustausch steigt: "Wir haben auch die Mieterinnen und Mieter im Blick, damit niemand überfordert wird. Da kann man sich auf die SPD verlassen." Trotz der ablehnenden Haltung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) drängt Klingbeil die Ampel-Regierung dazu, Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen stärker beim Heizungstausch zu fördern. „Wenn es nach mir geht, mit einer sozialen Staffelung." Die Regierung müsse jetzt klären, "wie das umgesetzt werden kann". Am Mittwoch soll das Gebäudeenergiegesetz durch das Bundeskabinett gehen.

Merz: Union gegen schnellen Akw-Rückbau

CDU-Parteichef Friedrich Merz will den Rückbau der ausgeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland verzögern. Für einen Ausstieg aus dem Ausstieg will Oppositionschef Merz im Parlament die Weichen stellen: "Wir werden in dieser Woche in den Bundestag einen Antrag einbringen, der da lautet, dass jedenfalls die Anlagen jetzt nicht mutwillig verschrottet werden", sagte Merz am Dienstag in der ARD. Der Bundesregierung warf der CDU-Politiker vor, den Rückbau der AKW zu forcieren. "Das ist ja ein Plan der Koalition. Sie will diese Anlagen jetzt im Eilverfahren sofort verschrotten, damit niemand mehr auf die Idee kommen kann, sie möglicherweise wieder in Betrieb zu nehmen." Merz betonte erneut, er unterstütze die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke: "Ich unterstütze jeden vernünftigen Vorschlag, der es uns ermöglicht, unsere Stromerzeugungskapazitäten anzuheben."

