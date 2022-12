ENERGIE-BLOG/Energiesparhilfen für einkommensschwache Haushalte

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Energiesparhilfen für einkommensschwache Haushalte

Die Bundesregierung hat ein Projekt zu Energiesparhilfen für einkommensschwache Haushalte um weitere drei Jahre verlängert. Das Projekt "Stromspar-Check" umfasst laut Bundeswirtschaftsministerium rund 39 Millionen Euro und läuft bis Frühjahr 2026. Mit dem Projekt will die Bundesregierung einkommensschwachen Haushalten durch Beratung und Zuschüsse etwa für energiesparende Kühlschränke beim Sparen von Strom und Wärme unter die Arme greifen. Mit den Stromspar-Checks erhalten Verbraucher "direkt in ihrem Zuhause konkrete Einspartipps und kostenlose Sparhelfer, wie energiesparende LED-Lampen, wassersparende Duschköpfe, schaltbare Steckerleisten oder Abdichtmaterial zur Wärmeeinsparung", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Damit können kleine, aber wirksame Maßnahmen sofort umgesetzt werden; das hilft schnell, Energie zu sparen."

VDMA: Energiepreisbremsen zu komplex und bürokratisch

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hält Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme generell für sinnvoll. Sie seien aber durch die europäischen Beihilferegelungen nun "zu komplex geworden", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen auf der Jahres-Pressekonferenz des Verbands. Erste Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau wollten nun trotz hoher Kosten, die die energieintensiv hergestellten Vorprodukte der Branche betreffen, davon absehen, die Hilfen in Anspruch zu nehmen. "Wenn man ein wirksames Instrument schaffen will, das nicht nur einen Rettungsschirm darstellt, dann muss es einfach und unbürokratisch sein", forderte Haeusgen.

BDI: EU-Gaspreisdeckel riskiert Europas Versorgungssicherheit

Die deutsche Industrie hat vor der Einführung eines Gaspreisdeckels in der Europäischen Union gewarnt. "Gaspreisdeckel sind riskant für Europas Versorgungssicherheit. Flüssiggasströme könnten in andere Regionen der Welt umgeleitet werden. Sie sind keine verlässliche Lösung für industrielle Gaskunden", sagte Holger Lösch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Im Gegensatz zur deutschen Gaspreisbremse setzten die Konzepte für einen EU-Gaspreisdeckel nicht an den Kosten für den Endverbraucher an, sondern direkt auf der Ebene des Großhandels. "Damit werden weitreichende Marktverzerrungen programmiert, insbesondere aber physische Erdgasengpässe für die Befüllung der Gasspeicher in 2023/24, weil wichtige Energieeinsparanreize verloren gehen", warnte Lösch. Er forderte zudem die endgültige Verabschiedung der dringend erforderlichen EU-Beschleunigungsmaßnahmen für den Ausbau erneuerbarer Energien. Die geplanten neuen EU-Regeln für die gemeinsame Gasbeschaffung müssten jetzt kommen, denn diese unterstützten die rechtzeitige Befüllung der Gasspeicher für den kommenden Winter.

EY: Kommunen verstärken wegen steigender Energiekosten Sparmaßnahmen

Inflation und steigende Energiekosten belasten nicht nur die Bürger, sondern auch die Kommunen. Für das laufende Jahr rechnen die Gemeinden mit Mehrkosten für Energie von 24 Prozent, wie aus einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervorgeht, die auf einer Umfrage unter 301 deutschen Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern beruht. Fast alle Städte gehen demnach von weiter steigenden Energieausgaben im kommenden Jahr aus, knapp die Hälfte der Kommunen von stark oder sehr stark steigenden Kosten von mindestens 20 Prozent. Als Folge reduziert mehr als die Hälfte der Gemeinden die Straßenbeleuchtung, 45 Prozent schließen Büros mit geringer Auslastung, 31 Prozent schließen Hallen- und Freibäder oder schränken deren Betrieb ein. Jede zweite Kommune erwartet überdies einen defizitären Haushalt, weshalb jede dritte Stadt an der Steuerschraube drehen will.

