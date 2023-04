ENERGIE-BLOG/GdW-Chef Gedaschko: Sanierungspflicht ist undurchführbar

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

GdW-Chef Gedaschko: Sanierungspflicht ist undurchführbar

Der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft (GdW), Axel Gedaschko, kritisiert das EU-Parlament für seine Pläne, alte Gebäude mit schlechter Energiebilanz energetisch sanieren zu müssen, scharf. "Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form ist eine Katastrophe für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen, also den überwiegenden Teil der Mieterinnen und Mieter", sagte Gedaschko den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Vorschlag des EU-Parlaments, dass bis 2030 alle Wohnimmobilien die EU-Energieklasse E erreichen sollen und bis 2033 sogar die Klasse D, nennt Gedaschko "schlicht verantwortungslos". Weiter warnte er vor extrem hohen Kosten. Sollten sich Eigentümer weigern, die Sanierungspflicht umzusetzen, könnte eine Ordnungsstrafe in Höhe von bis zu 50.000 Euro fällig werden, so Gedaschko. Doch auch die energetische Sanierung sei sehr teuer. "Insgesamt wäre man dann bei einem Einfamilienhaus minimalistisch gerechnet zwischen 80.000 und 120.000 Euro", sagte er.

