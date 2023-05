ENERGIE-BLOG/Landkreistag fordert Technologieoffenheit bei Wärmeplanung

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Landkreistag fordert Technologieoffenheit bei Wärmeplanung

Der Deutsche Landkreistag hat mit Kritik auf die Gesetzesvorhaben der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz und zur Wärmeplanung reagiert. "Um die kommunale Wärmeversorgung überhaupt umsetzen zu können, brauchen wir echte Technologieoffenheit", sagte Verbandspräsident Rainhard Sager der Funke-Mediengruppe. Er warnte die Ampel-Koalition davor, ihre Kompetenzen zu überschreiten: "Soweit der Bund zudem die Kommunen in die Pflicht nehmen will, verbietet dies das Grundgesetz." Dies könnten ausschließlich die Länder. Bei der Umsetzung der Wärmeplanung sollten die Kommunen genügend Spielraum haben, forderte der CDU-Politiker. "Insofern darf der Bund keine starren Vorgaben machen." Die Wärmeplanung hätte zudem vor dem Gebäudeenergiegesetz vorliegen müssen.

Wirtschaftsratspräsidentin fordert Industriestrompreis

Die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, Astrid Hamker, hält einen staatlich subventionierten Industriestrompreis kurzfristig für notwendig. "Ein Industriestrompreis ist ordnungspolitisch zu kritisieren, aber wir werden ihn für den Übergang kurzfristig brauchen, weil ansonsten Hunderttausende Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie verloren gehen", sagte Hamker der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die energieintensive Industrie stehe enorm unter Druck. "Wenn wir verhindern wollen, dass Unternehmen aus Deutschland abwandern, müssen wir ihnen mit einem künstlich niedrig gehaltenen Preis vorübergehend helfen", so Hamker weiter. Am Ende werde es aber entscheidend sein, "dass wir das Energieangebot breit und vielfältig aufstellen".

Kommunen: Heizungskataster bis 2026 nicht zu schaffen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einer Überforderung der Kommunen durch das Wärmeplanungsgesetz. "Die vorgesehene Fristen zur Erhebung der Daten werden die Kommunen zeitlich wie personell überfordern. Wie soll eine kleine Stadt bis 2028 gebäudescharf ermitteln, wie geheizt wird?", sagte Bernd Düsterdiek, Beigeordneter für Klimaschutz des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der Rheinischen Post. "Große Städte sollen dies gar bis 2026 schaffen. Es fehlt ein praxisgerechter und umsetzbarer Regelungsansatz." Ein weiteres Problem seien die Kosten. Alle mit der Wärmeplanung entstehenden Kosten müssten von Bund und Ländern übernommen werden. "Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen", forderte Düsterdiek. Der Entwurf müsse deutlich nachgebessert werden.

Söder fordert Stopp der Heizungsgesetze

Angesichts immer neuer Kritik an der geplanten Umsetzung der Wärmewende fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ampel-Koalition zum Stopp ihrer Gesetze auf. "Das Habeck-Heizgesetz ist ein Fehler", sagte Söder der Bild-Zeitung. "Es muss komplett kassiert werden." Wenn nach Schätzungen ein Arbeitnehmer seinen durchschnittlichen Jahreslohn ausgeben müsse, um einen Wärmepumpen-Einbau zu finanzieren, zeuge das "von einer Abgehobenheit und Distanz zu den normalen Menschen". Die Gesetze der Grünen gefährdeten den Wohlstand in Deutschland. Söder warnte die Ampel-Koalition vor einer "Überforderung der Bürger" in der aktuellen Krise. "Klimaschutz muss für alle möglich sein und nicht nur für die Reichen. Und das zusätzliche neue Gesetz mit einem Blick in jeden Heizkeller grenzt schon an Kontrollzwang", sagte er.

