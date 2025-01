ENERGIE-BLOG/Merz: Bin Befürworter der grünen Stahlproduktion

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Merz: Bin Befürworter der grünen Stahlproduktion

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich in der Debatte zur Zukunft der deutschen Stahlindustrie zur nachhaltigen Stahlproduktion bekannt. "Ich bin ein Befürworter der regenerativen Energie und der Nutzung von Wasserstoff - und somit auch einer grünen Stahlproduktion", sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich glaube an die Wasserstofftechnologie." Allerdings müsse man sich realistische Ziele setzen und realistische Zeitpläne im Blick behalten. "Wir haben leider noch nicht grünen Wasserstoff, den wir brauchen, zu wettbewerbsfähigen Preisen und nicht die Produktionsmöglichkeiten für Stahl, die mit Wasserstoff betrieben werden können", sagte er. Entsprechend müsse man den Weg hin zum grünen Stahl so gestalten, dass die Stahlproduktion darunter nicht leide. "Unser wichtigstes Ziel muss es sein, die Stahlproduktion in Deutschland zu erhalten", mahnte der CDU-Chef. Merz hatte Anfang der Woche laut einem Bericht des Stern gesagt: "Ich glaube nicht an grünen Stahl".

