ENERGIE-BLOG/Ministerium hofft auf Heizungsbeschluss am Mittwoch

Ministerium hofft auf Kabinettsbeschluss zu Heizungen am Mittwoch

Das Bundeswirtschaftsministerium hofft darauf, dass die neuen Regelungen für den Einbau von Heizungen noch in dieser Woche vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Zur Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes liefen derzeit "die finalen Abstimmungen", sagte Ministeriumssprecherin Beate Baron. Das Kabinett solle den Gesetzentwurf "schnellstmöglich" beschließen. "Ziel wäre auch der Mittwoch weiterhin", so Baron. Die Ministerien für Wirtschaft und Bau planen ein Gesetz, nach dem ab 2024 weitgehend jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. In der Praxis bedeutet das ein Verbot von reinen Öl- und Gasheizungen.

Merz: Söder-Vorschlag für Akw in Landesregie "diskussionsfähig"

CDU-Chef Friedrich Merz will die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) prüfen, Atomkraftwerke auch in Landesregie weiterzubetreiben. Angesichts der Folgen des Atomausstiegs für die Versorgungslage seien "alle denkbaren Alternativen zur besseren Energieversorgung diskussionsfähig - auch dieser Vorschlag aus Bayern", sagte Merz am Montag in Berlin. Er kritisierte die Stilllegung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke als "überstürzte Entscheidung der Bundesregierung" - "durchgesetzt letztendlich durch die Grünen".

Lindner sieht endgültiges Aus der Atomkraft gekommen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht mit dem Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke am Samstag das endgültige Aus der Atomkraft in Deutschland nach mehr als 60 Jahren gekommen. Ein Comeback der Kernkraft irgendwann in der Zukunft halte er "nicht für eine realistische Vorstellung", sagte Lindner dem Fernsehender Welt-TV. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekräftigte unterdessen seine Forderung, eine Rückkehr zur Nutzung der Kernenergie zu prüfen.

Wirtschaftsrat beklagt "emotionale und ideologische Klimapolitik"

Der Wirtschaftsrat der CDU hat die geplante Abschaltung der letzten Kernkraftwerke in Deutschland kritisiert. "Die fünf noch lauffähigen Kernreaktoren könnten jedes Jahr bis zu 54 Millionen Tonnen CO2 einsparen", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Das von der grünen Parteispitze und den Klimaradikalen häufig ins Spiel gebrachte Tempolimit auf Autobahnen spart hingegen gerade mal 2,6 Millionen Tonnen im Jahr ein." Auch andere Forderungen vermöchten kaum die Abschaltung der Kernkraftwerke zu kompensieren. Es handele sich um eine "emotionale und ideologische Klimapolitik". Selbst, wenn Deutschland alle Register beim Ausbau der Erneuerbaren ziehe, müssten 80 Prozent des Stroms aus dem Ausland bezogen werden. "Um die Preise bezahlbar zu halten, müssen deshalb alle in Deutschland lauffähigen Kraftwerke ans Netz", forderte Steiger. "Und die Bundesregierung sollte jetzt wenigstens ein Moratorium beschließen, dass diese Kernkraftwerke nicht umgehend zurückgebaut werden müssen."

Brauer-Bund warnt vor Engpass bei Bierflaschen

Die deutschen Brauereien warnen vor einem erneuten Mangel an Bierflaschen im kommenden Sommer. Die Brauereien in Deutschland befänden sich nach Corona-Pandemie und Gaskrise in einer schwierigen Situation, wie die Wirtschaftswoche berichtet. "Bei der Versorgung mit Flaschen steht der Branche in diesem Sommer ein absoluter Härtetest bevor", sagte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds dem Magazin. "Manche Brauereien mussten sich vielleicht aus finanziellen Gründen mit dem Nachkauf von Neuglas zurückhalten. Andere bekommen einfach nichts, weil die Glashütten nicht liefern können." Bereits im vergangenen Sommer gab es einen Engpass bei Mehrwegflaschen. Aber dieses Jahr kämen viele Faktoren zusammen. Weil viele Glashütten in der Ukraine stehen, sind die Preise auch für Glasflaschen seit Kriegsbeginn stark gestiegen. Aktuell koste eine Bierflasche im Einkauf etwa 30 Cent, heißt es aus der Branche. Damit haben sich die Preise seit Kriegsbeginn verdoppelt.

BDI: Zubau neuer Kapazitäten nach wie vor zu langsam

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts des bevorstehenden Ausstiegs Deutschlands aus der Kernkraft einen zu zögerlichen Zubau neuer Kapazitäten beklagt. "Mit der Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke verkleinert Deutschland seinen Technologiemix zur Stromerzeugung in Zeiten einer andauernden Energiekrise", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Mögliche Knappheiten etwa im kommenden Winter müssen durch fossile Energien ausgeglichen werden sowie durch Importe auch von Atomstrom aus den Nachbarländern." Die Abschaltung der Kernkraftwerke verknappe schlagartig das Angebot auf dem Strommarkt , während der Zubau neuer Kapazitäten nach wie vor zu langsam verlaufe. Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass wieder mehr Kapazitäten auf dem Strommarkt zur Verfügung gestellt werden - "durch die weitere Beschleunigung des Zubaus erneuerbarer Energien und durch wasserstofffähige Gaskraftwerke".

Studie: Stromversorgung war auch ohne Akw gesichert

Der längere Betrieb von Atomkraftwerken war für die sichere Versorgung Deutschlands mit Strom im zurückliegenden Winter nicht notwendig, so das Ergebnis einer Studie des Analyse-Instituts Enervis im Auftrag der Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy und der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Laut der Studie sei die Stromerzeugung der drei Akw zwischen November 2022 und April 2023 auf rund 12,2 Terawattstunden Strom gesunken. "Die ohnehin gedrosselte Stromerzeugung der drei Reaktoren hätte zu jeder Zeit durch verfügbare Gaskraftwerke ersetzt werden können", sagte Studienleiter Tim Höfer. Das Ziel, durch den Weiterbetrieb nennenswerte Mengen an knappem Erdgas einzusparen, habe sich nur in sehr geringem Umfang erfüllt: Insgesamt sei der Erdgasverbrauch um 2,2 Terawattstunden gesunken, was etwa 0,3 Prozent des bundesweiten Gasverbrauchs entspreche.

VDI: Akw-Abschaltung ohne gravierende Auswirkung auf Energiesystem

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht in der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke zum 15. April "keine gravierenden Auswirkungen auf unser Energiesystem". Die Kernkraft habe 2022 nur noch einen Anteil an der Stromerzeugung von rund 6 Prozent gehabt, und ihre installierte Leistung habe nur noch bei 4 GW gelegen, sagte der Vorsitzende des Interdisziplinären Gremiums Klimaschutz und Energiewende, Harald Bradke. Die stillgelegte Leistung der Kernkraftwerke könne auch kurzfristig ersetzt werden. Bradke sprach sich für eine Forcierung des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Brennstoffe aus. "Die erhöhten CO2-Emissionen müssen auf diese Weise kompensiert werden", sagte der VDI-Experte. Die weiteren Rückbauschritte hängen laut VDI auch von dem Fortschritt der notwendigen Genehmigungsverfahren ab.

