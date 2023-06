ENERGIE-BLOG/Spahn: Heizungsgesetz über Sommerpause neu erarbeiten

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Spahn: Heizungsgesetz über Sommerpause neu erarbeiten

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) hat das Verfahren zur Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes kritisiert und von der Regierungskoalition gefordert, das Gesetz über die Sommerpause neu zu erarbeiten. "Wir machen Anhörungen auf einem alten Stand. Jeder weiß, dieses Habecksche Gesetz hat keine Mehrheit im Bundestag und trotzdem wird hier das Verfahren einfach weitergeführt", sagte Spahn dem Nachrichtensender Phoenix. "Diese Koalition sollte einfach in der Sommerpause in Ruhe ein neues, gutes Gesetz erarbeiten und dann können wir das auch vernünftig beraten." Neben dieser Kritik am Verfahren kritisiere seine Fraktion den Entwurf auch in der Sache. Die Menschen würden "überfordert" durch die Umsetzung "mit der Brechstange." Zum Zweiten sei es "nicht wirklich technologieoffen gedacht bisher".

