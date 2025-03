ENERGIE-BLOG/Stadtwerke-Verband fordert Förder-Aus für neue Solaranlagen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Stadtwerke-Verband fordert Förder-Aus für neue Solaranlagen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) verlangt Reformen bei der Energiewende. Die Interessensvertretung deutscher Stadtwerke spricht sich laut Spiegel dafür aus, dass neue Solaranlagen, die ihren Strom nicht direkt an der Energiebörse vermarkten, keine staatliche Förderung mehr erhalten sollten. Neue Dachanlagen seien auch ohne garantierte Einspeisevergütung wirtschaftlich, etwa in Kombination mit Batteriespeichern, argumentiert der VKU demnach in einem Positionspapier für einen "kosteneffizienten Neustart der Energiewende". Der Verband spricht sich auch dafür aus, das staatliche Ausbauziel für Windräder auf See von 70 Gigawatt (GW) bis zum Jahr 2045 auf 45 bis 50 GW zu senken. Die bisherige Vorgabe sei zu hoch, da sich die Anlagen bei zu dichter Bebauung "gegenseitig den Windertrag wegnehmen". Mit einem weniger ambitionierten Ziel könnte Deutschland beim Netzausbau mehr als 100 Milliarden Euro sparen, so der VKU.

