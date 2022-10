ENERGIE-BLOG/Verbände fordern Unterstützung regionaler Energieversorger

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Verbände fordern Unterstützung regionaler Energieversorger

Angesichts der aktuellen Preisentwicklung auf den Energiemärkten fordert ein Bündnis aus Kommunal- und Energieverbänden die Einberufung einer Sonderfinanzministerkonferenz. "Da die Situation sich für viele Energieversorgungsunternehmen immer weiter zuspitzt, appellieren wir an Bund und Länder, sich zeitnah über Stabilisierungsmaßnahmen für Stadtwerke und weitere regionale Energieversorger zu verständigen, die in allen Bundesländern zugänglich sind und im Ernstfall Hilfen anbieten", so Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und Verband kommunaler Unternehmen in einem Appell an die Länderchefs. Gerieten diese Energieversorger in eine existenzielle Schieflage, entstehe "eine bedrohliche Kettenreaktion und der Ausfall systemrelevanter Strukturen für die gesamte Kommune".

DIHK-Chef fordert Vorbereitung auf möglichen längeren Weiterbetrieb

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich nach dem Kanzler-Machtwort zum befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis Mitte April auf eine mögliche weitere Verlängerung der Frist vorzubereiten. "Mit Blick auf die Netzstabilität und mögliche Versorgungsengpässe bei Strom und Gas ist es notwendig, die drei Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen", sagte Adrian der Rheinischen Post. "Wir müssen alles dafür tun, das nach wie vor knappe Angebot an Energie auszubauen und damit die Explosion der Energiepreise abzumildern - das gilt auch mit Blick auf den Winter 2023/24." Daher wäre es klug, sich auf einen Weiterbetrieb mit neuen Brennstäben vorzubereiten.

FDP drückt nach Kanzler-Machtwort aufs Tempo

Nach dem Machtwort des Bundeskanzlers im Akw-Streit hat die FDP Tempo bei der Umsetzung der Entscheidung zum Weiterbetrieb der Atomkraftwerke angemahnt. "Es ist jetzt Aufgabe des Bundestages, schnellstmöglich die Voraussetzungen zu schaffen, damit es zur Laufzeitverlängerung über diesen Winter kommt", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Rheinischen Post. "Um auch für den nächsten Winter gewappnet zu sein, arbeiten wir daran, dass die Preisbremsen nun zügig in Kraft treten", sagte Dürr. Die FDP werde in den kommenden Monaten genau beobachten, "welchen Beitrag die Kernkraftwerke leisten und dafür sorgen, die Energieversorgung im nächsten Winter zu sichern", sagte der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse.

