Energie-Prozessdienstleister Wilken PRO verlegt Standort von Ulmnach Aachen

Die Wilken PRO GmbH, die sich auf energiewirtschaftliche Prozessdienstleistungen konzentriert, verlagert ihren Standort von Ulm nach Aachen. Zudem rückt sie auch personell näher an die FACTUR Billing Solutions GmbH in Aachen heran: Zum 16. Oktober 2020 hat FACTUR-Geschäftsführer Karl-Heinz Hatzig auch die Geschäftsführung der gemeinsamen Tochter der Wilken Software Group und FACTUR übernommen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2016, um die wesentlichen Komponenten aus beiden Geschäftsfeldern zusammenzubringen: das Prozess- und das IT-Know-how. Durch die Standortverlagerung soll die bisher schon enge Zusammenarbeit mit den Fachexperten der FACTUR weiter ausgebaut und zusätzliche Synergieeffekte erschlossen werden. Die energiewirtschaftlichen Prozessdienstleistungen werden weiterhin auf Basis der Branchenlösung Wilken ENER:GY erbracht.

"Durch die direkte Nachbarschaft und die hieraus resultierenden, kurzen Kommunikationswege zwischen den Fachexperten beider Unternehmen können prozessuale Synergien in der Erbringung energiewirtschaftlicher Prozessdienstleistungen optimal genutzt werden. Damit schaffen wir bei gleichbleibender Dienstleistungsqualität eine enorme Flexibilität für unsere Bestands- und potenziellen Neukunden", erläutert Karl-Heinz Hatzig, Geschäftsführer der FACTUR Billing Solutions GmbH. Dies unterstreicht Folkert Wilken, Geschäftsführer und Inhaber der Wilken Software Group: "Wir brauchen starke Partner, die uns bei der Gewinnung und Betreuung von Neukunden unterstützen. Zudem steht in den kommenden Jahren die sukzessive Transformation auf unsere neue, cloudbasierte P/5 ENER:GY Lösung an, mit der wir einen weiteren großen Schritt im Markt für energiewirtschaftliche Software-Lösungen gehen werden. Deshalb freue ich mich sehr, dass Karl-Heinz Hatzig als bundesweit bekannter Fachmann für energiewirtschaftliche Prozesse nun auch die Geschäftsführung der Wilken PRO übernimmt."

Kontaktdaten:

Wilken PRO GmbH - Karl-Heinz Hatzig

Lombardenstr. 28 - 52070 Aachen

Tel.: +49 241 475757-0

presse@wilken.de - www.wilken.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com

Über die Wilken PRO GmbH

Seit 2016 bietet das gemeinsame Dienstleistungsunternehmen der Wilken Software Group und der Aachener FACTUR Billing Solutions GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für die Produktfamilien Wilken ENER:GY und NTS.suite an. Von der Ad-hoc-Unterstützung bis hin zum Full-Service-Angebot nutzen Kunden die Prozessdienstleistungen direkt vom Softwareanbieter. Kunden sind Stadt- und Gemeindewerke, die in den energiewirtschaftlichen Marktrollen Lieferant, Netzbetreiber und Messstellenbetreiber tätig sind, sowie bundesweit agierende Energievertriebe. Der Bedarf der Kunden steht im Mittelpunkt. Wilken PRO-Kunden profitieren vom IT- und Prozess-Knowhow, denn das IT-System und die Abwicklung von Geschäftsfällen kommen aus einer Hand.

