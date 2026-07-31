TotalEnergies-Aktie gibt nach: Großangelegter Umbau im Erneuerbaren-Portfolio
Der französische Ölkonzern TotalEnergies baut sein Portfolio mit erneuerbaren Energieträgern um.
Werte in diesem Artikel
Dabei treten die Franzosen unter anderem 50 Prozent an 1,2 Gigawatt großen Solar- und Windanlagen an Land in Europa ab. Diese hätten einen Wert von 1,8 Milliarden Euro, teilte TotalEnergies am Montag in Paris mit. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft KKR.
Zugleich verkündete Total, dem Konkurrenten Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) Kapazitäten zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie von 4 Gigawatt abzukaufen. Der Großteil dieser Solar-, Windkraft- und Batteriespeicher-Projekten befindet sich laut Mitteilung in Italien, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Beide Transaktionen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Total setzt weiterhin auf den europäischen Markt, während sich etwa Shell und BP eher zurückziehen.
Für die Papiere von TotalEnergies geht es im Pariser Handel zeitweise um 1,06 Prozent nach unten auf 75,61 Euro. Gleiches galt für andere Energie-Titel, was wohl auf die deutlich fallenden Öl- und Gaspreise im Zuge der Entspannung der Lage im Iran zurückzuführen ist.
/lew/mne/jha/
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf TotalEnergies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TotalEnergies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Aktuelle TotalEnergies Aktie News
TotalEnergies Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets