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Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate im Saarland ist im August leicht gestiegen: Die Verbraucherpreise lagen 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

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Vor allem Energie trieb die Inflation. Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um fast die Hälfte (45,6 Prozent), Benzin um 38,6 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und vergleichbare Brennstoffe wurden mit einem Plus von 16,1 Prozent deutlich teurer. Dagegen sanken die Preise für Strom um 6,1 Prozent, Erdgas um 2,5 Prozent und Fernwärme um 6,4 Prozent.

Schulbücher teurer, Lebensmittelpreise kaum verändert

Bei Lebensmitteln fiel der Preisanstieg mit 0,7 Prozent moderat aus. Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich um 1,7 Prozent, Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte um 1,5 Prozent. Obst wurde 1,5 Prozent und Gemüse 4,8 Prozent teurer. Dagegen sanken die Preise für Molkereiprodukte und Eier um 4,1 Prozent sowie für Speisefette und Speiseöle um 15,2 Prozent.

Zum Beginn des neuen Schuljahres mussten Familien für einige Waren mehr bezahlen. Schreibwaren verteuerten sich um 3,0 Prozent, Schul- und Lehrbücher um 2,3 Prozent. Schulranzen wurden 5,0 Prozent günstiger.

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Für Speisen und Getränke in Restaurants und Gaststätten mussten Verbraucher 2,0 Prozent mehr bezahlen. Die Übernachtungspreise stiegen um 4,4 Prozent./wo/DP/zb

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