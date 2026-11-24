BERLIN (dpa-AFX) - Um die Zukunft der deutschen Industrie geht es an diesem Dienstag bei einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin. Die deutsche Industrie hat schwierige Jahre hinter sich. Verbände beklagen Standortnachteile wie hohe Energiekosten. Bei der Konferenz soll es um Rohstoffe und sichere Lieferketten gehen sowie die Chancen Künstlicher Intelligenz. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) musste ihre Teilnahme an der Konferenz aus Krankheitsgründen absagen./hoe/DP/mis