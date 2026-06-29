Shell warnt vor LNG-Knappheit durch Hormus-Krise - Aktie schwächelt
Das weltweite Angebot an verflüssigtem Erdgas (LNG) könnte nach Einschätzungen von Shell 2026 bei länger andauernden Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus schrumpfen.
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Der britische Energiekonzern erklärte am Dienstag in seinem jährlichen LNG-Bericht, dass die Auslieferungen physischer LNG-Lieferungen in diesem Jahr ähnlich hoch ausfallen könnten wie im Vorjahr, als weltweit 422 Millionen Tonnen verkauft wurden. Für 2027 rechnet das Unternehmen dann wieder mit Wachstum.
Die Prognose hänge jedoch davon ab, dass der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße im Sommer wieder das normale Niveau erreicht. Anhaltende Störungen im weiteren Jahresverlauf könnten laut Shell zu einer Angebotsverknappung führen.
Vor dem Konflikt hatte Shell erwartet, dass der weltweite LNG-Absatz bis 2026 deutlich steigen würde.
Im Londoner Handel verliert die Shell-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 28,96 Pfund.
DJG/DJN/rio/hab
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