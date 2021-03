Energiebranche pocht vor Autogipfel auf klare Klima-Beschlüsse

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft hat vor dem heutigen Autogipfel klare Bekenntnisse eingefordert. Es müsse nun "mit Hochdruck" am schnellen Hochlauf klimafreundlicher Mobilitätslösungen gearbeitet werden, erklärte die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. "Neben den kurzfristig wirkenden, aktuellen Fördermaßnahmen müssen jetzt die Weichen für eine langfristige und damit nachhaltige Verkehrswende gestellt werden."

Zentraler Hebel seien die CO2-Flottengrenzwerte, die durch ihre klare Zielbeschreibung aktuell eine starke Lenkungswirkung entfalteten. Notwendig sei zudem eine ambitionierte Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie im Verkehrsbereich und eine Steigerung des elektrischen Nutzungsgrades der Plug-In-Hybride. Mit Blick auf die öffentliche Ladeinfrastruktur forderte der BDEW eine bessere Flächenverfügbarkeit für neue Standorte, schnellere Genehmigungsverfahren und leichtere Förderanträge. Nötig sei zudem ein stabiler Regulierungsrahmen, betonte Andreae: "Dauerndes 'Herumdoktern' an den rechtlich vorgegebenen technischen Anforderungen hemmt den Ausbau der Ladeinfrastruktur."

Am Montag hatte der BDEW auch gemeinsam mit dem Verband der Automobilindustrie und dem Immobilienverband GdW in einem Brief an die Bundesregierung bessere Möglichkeiten für die Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern gefordert. Ab 19 Uhr kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die Wirtschaftsvertreter zum 5. Spitzengespräch in der sogenannten "Konzertierten Aktion Mobilität" zusammen. Thema ist unter anderem, wie sich das strengere EU-Klimaziel von mindestens 55 Prozent bis 2030 auf die Automobilindustrie auswirkt.

