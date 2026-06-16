Energiegeschäft im Fokus

Während viele Anleger beim Thema Künstliche Intelligenz zuerst an Chipkonzerne denken, hat sich auch Caterpillar zu einem der großen Profiteure des KI-Booms entwickelt.

• Caterpillar-Aktien haben innerhalb von zwölf Monaten mehr als 160 Prozent zugelegt

• Treiber der Entwicklung ist insbesondere das Geschäft mit Energie- und Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren

• Analysten sehen weiterhin Wachstumschancen, verweisen jedoch zugleich auf die inzwischen hohe Bewertung

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Der Baumaschinen- und Energietechnikkonzern Caterpillar profitiert vor allem vom massiven Ausbau von Rechenzentren und dem steigenden Energiebedarf der digitalen Infrastruktur. Damit zählt er zu den großen Gewinnern des KI-Booms.

Vom Baumaschinenhersteller zum Infrastrukturprofiteur der KI-Welle

Caterpillar wird von vielen Investoren noch immer vor allem mit gelben Baumaschinen, Bergbauausrüstung und Infrastrukturprojekten in Verbindung gebracht. Nach Angaben von Morningstar hat sich das Unternehmen jedoch in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Besonders das Segment Power & Energy entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wachstumstreiber des Konzerns.

In der Folge legte die Aktie innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 160 Prozent zu. Der Hintergrund: Die weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur sorgen für einen enormen Bedarf an Rechenzentren - und damit auch an Stromversorgungslösungen.

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Rechenzentren treiben die Nachfrage

Wie Morningstar berichtet, wird Caterpillar zunehmend als Bestandteil des KI-Ökosystems wahrgenommen. Grund dafür ist die Fähigkeit des Unternehmens, Energieerzeugungsanlagen für Rechenzentren bereitzustellen.

Besonders wichtig sei dabei, dass Caterpillar nicht mehr nur Notstromaggregate liefert. So entwickele sich die Diskussion zunehmend in Richtung primärer Stromversorgung von Rechenzentren. Dadurch erweitere sich der adressierbare Markt des Unternehmens erheblich. Neben Generatoren bietet Caterpillar auch Turbinenlösungen an, die als eigenständige Stromquellen für Rechenzentren eingesetzt werden können.

Der Energiebedarf der KI wird zum Wachstumstreiber

Auch Caterpillar selbst verweist auf die wachsende Bedeutung des Themas Energie. In einem Unternehmensbeitrag schreibt Rob Hoenes, Senior Vice President für Electrification + Energy Solutions: "Die Welt steht vor einem neuen Energieproblem. Wir brauchen weitaus mehr Energie, und zwar schnell."

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Nach Angaben des Unternehmens treibt insbesondere KI die Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung massiv nach oben. Caterpillar positioniert sich dabei als Anbieter integrierter Energielösungen, die Generatoren, Turbinen, Batteriespeicher, Netzanbindungen und Kühlsysteme miteinander verbinden.

Als entscheidenden Wettbewerbsvorteil bezeichnet Caterpillar die Geschwindigkeit bei der Bereitstellung solcher Systeme. Hoenes schreibt: " Unser eigentlicher Vorteil ist jedoch ganz einfach: schnelle Leistungsentfaltung."

Analysten sehen Caterpillar als einen der größten Profiteure

Auch außerhalb des Unternehmens wird Caterpillar als potenzieller Gewinner des KI-getriebenen Infrastrukturaufbaus gesehen. Wie TradingView unter Berufung auf Bernstein-Analyst Chad Dillars berichtet, könnte Caterpillar zu den größten Profiteuren des Rechenzentrumsausbaus gehören. Dillars erklärte: " Wenn Sie vor Ort Strom erzeugen, wird die Caterpillar-Aktie am meisten davon profitieren." Seine Begründung: Caterpillar stelle "sowohl Kolbenmotoren als auch kleinere Turbinen her, die tatsächlich das lokale Stromnetz versorgen."

Dadurch entstehe eine besondere Positionierung im Markt für dezentrale Stromversorgung. Zusätzlich könnten Wartungs- und Serviceverträge wiederkehrende Erlöse generieren und damit die Ertragsbasis verbreitern.

Auch Morningstar verweist auf diesen Aspekt. Dort wird hervorgehoben, dass neue Anlagen über viele Jahre Serviceumsätze erzeugen könnten. Morningstar-Analyst George Maglares formuliert es so: " Wenn Sie ein starkes Wachstum bei den Neuaufträgen verzeichnen und dann Prognosen für mehrere Jahre über den ursprünglichen Verkauf hinaus erstellen, entsteht daraus eine sehr lukrative und gut sichtbare Quelle für zusätzliche Erträge."

Höhere Erwartungen, aber auch höhere Bewertung

Der starke Kursanstieg hat jedoch Folgen für die Bewertung der Aktie. So hat George Maglares sein Fair-Value-Modell für Caterpillar von 620 auf 680 US-Dollar je Aktie angehoben. Grund dafür seien die verbesserten Perspektiven im Energiegeschäft sowie positive Entwicklungen in den Bau- und Rohstoffmärkten.

Gleichzeitig sieht der Analyst die Erwartungen des Marktes inzwischen als sehr ambitioniert an. Bei Kursen von über 900 US-Dollar seien bereits viele positive Entwicklungen eingepreist. Er räumt zwar ein, dass das hierfür erforderliche Wachstum letztendlich eintreten könnte, ist jedoch der Ansicht, dass die Aktie den Fundamentaldaten möglicherweise vorausläuft. Damit steht Morningstar grundsätzlich positiv zum operativen Ausblick, äußert sich aber deutlich vorsichtiger hinsichtlich der aktuellen Bewertung.

TipRanks verzeichnet derweil zehn Buy- und 6 Hold-Rankings für Caterpillar. Daraus ergibt sich eine moderate Buy-Empfehlung. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel der 16 Wall-Street-Analysten liegt bei 978,40 US-Dollar.

Was das für Anleger bedeutet

Die betrachteten Quellen zeichnen ein einheitliches Bild: Caterpillar profitiert derzeit stark vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren und dem damit verbundenen Bedarf an Stromversorgung. Sowohl Morningstar als auch TradingView sehen insbesondere das Energiegeschäft als zentralen Wachstumsmotor. Gleichzeitig weist Morningstar darauf hin, dass der enorme Kursanstieg innerhalb eines Jahres die Bewertung deutlich erhöht hat.

Für Anleger bedeutet das: Wer bereits investiert ist, kann die weitere Entwicklung des Power-&-Energy-Geschäfts sowie die Auftragslage im Rechenzentrumsbereich genau beobachten. Wer einen Einstieg erwägt, sollte neben den langfristigen Chancen durch den KI-Infrastrukturboom auch berücksichtigen, dass laut Morningstar ein erheblicher Teil der positiven Erwartungen bereits im Aktienkurs reflektiert sein könnte.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net