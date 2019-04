Energiekonzern Avangrid kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Avangrid Inc. (ISIN: US05351W1036, NYSE: AGR) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 44 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 1. Juli 2019 (Record day: 7. Juni 2019). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,76 US-Dollar ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,04 US-Dollar (Stand: 11. April 2019) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,45 Prozent. Die Geschäftsbereiche von Avangrid sind aufgeteilt in die Bereiche Avangrid Networks und Avangrid Renewables. Avangrid Networks versorgt rund 3,2 Mio. Kunden in New York und New England mit Elektrizität und Gas. Avangrid beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter.

Die Firma entstand aus der Zusammenlegung des amerikanischen Versorgers UIL mit dem US-Geschäft von Iberdrola. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2018 lag der Umsatz bei 1,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,53 Mrd. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,90 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 15,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. April 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de