Energiekonzern Keyera kündigt Dividende für Juni an

Die kanadische Keyera Corp. (ISIN: CA4932711001, Toronto: KEY) zahlt für den Monat Juni 2019 eine Dividende von 0,15 kanadischen Dollar (CAD). Gegenüber dem Vormonat bleibt die Dividende somit unverändert. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2019. Ex-Dividenden Tag ist der 21. Juni 2019 (Record date: 24. Juni 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 CAD ausbezahlt. Beim aktuellen Kursniveau von 31,70 CAD (Stand: 12. Juni 2019) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 5,68 Prozent. Keyera ist ein Gaskonzern mit Firmensitz in Calgary, Alberta. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Gewinn von 33,8 Mio. CAD (Vorjahr: 87,72 Mio. CAD), wie am 14. Mai berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 22,82 Prozent im Plus und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 6,91 Mrd. CAD (Stand: 12. Juni 2019).

Redaktion MyDividends.de