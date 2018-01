Energiekonzern UGI schüttet seit 1885 eine Dividende aus

Der amerikanische Energiekonzern UGI Corporation (ISIN: US9026811052, NYSE: UGI) wird seinen Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 1. April 2018 (Record day: 15. März 2018). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,00 US-Dollar ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 47,55 US-Dollar (Stand: 25. Januar 2018) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 2,10 Prozent. Seit dem Jahr 1885 Jahren erhalten die Investoren bereits ununterbrochen eine Dividende ausbezahlt. In den letzten 30 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr erhöht, zuletzt im April 2017 um 5,3 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die UGI Corporation mit Firmensitz in King of Prussia, Pennsylvania, wurde 1882 gegründet. UGI operiert als Holding mit den vier Tochterfirmen AmeriGas Partners, UGI Utilities, Midstream & Marketing sowie International Propane. Der Fokus liegt auf dem Vertrieb, Transport und der Vermarktung von Energie.

Im Fiskaljahr 2017 lag der Umsatz bei 6,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,69 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 436,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 364,7 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2018 mit 1,19 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 8,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Januar 2018) auf.

Redaktion MyDividends.de