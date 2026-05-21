Energieministerkonferenz auf Norderney endet

NORDERNEY (dpa-AFX) - Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Stromnetze, Wasserstoff, Offshore-Windkraft und die Versorgungssicherheit: Die Themenliste der Energieministerkonferenz der Länder auf der Nordseeinsel Norderney ist lang. Nach den dreitägigen Beratungen will Niedersachsens Energieminister und Vorsitzender der Konferenz, Christian Meyer (Grüne), heute (14.30 Uhr) zusammen mit seinen Amtskollegen über Ergebnisse informieren. Bei der Energieministerkonferenz koordinieren die Bundesländer ihre Energiepolitik untereinander und mit der Bundesregierung. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte ihre Teilnahme an der Konferenz auf Norderney wegen einer Erkrankung abgesagt. Sie wird von einem Staatssekretär, der digital zugeschaltet wird, vertreten./len/DP/zb