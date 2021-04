Nordex erhält Aufträge über 68 Megawatt

Wie die Nordex SE mitteilte, umfassen die Aufträge für die Windparks "Takanebacken" und "Torvenkylä" zudem jeweils einen Premium-Servicevertrag der Anlagen über eine Laufzeit von 30 Jahren. Der 28,5-Megawatt-Windpark "Takanebacken" entsteht in der Gemeinde Maalahti in der westfinnischen Landschaft Österbotten. Der 39,9-Megawatt-Windpark "Torvenkylä" entsteht etwa 250 Kilometer weiter nördlich in der Nähe der Stadt Kalajoki. Die Errichtung und der Netzanschluss der Turbinen sollen im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

FRANKFURT (Dow Jones)

