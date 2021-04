Nordex erhält Aufträge über 68 Megawatt - Nordex-Aktie steigt

Wie die Nordex SE mitteilte, umfassen die Aufträge für die Windparks "Takanebacken" und "Torvenkylä" zudem jeweils einen Premium-Servicevertrag der Anlagen über eine Laufzeit von 30 Jahren. Der 28,5-Megawatt-Windpark "Takanebacken" entsteht in der Gemeinde Maalahti in der westfinnischen Landschaft Österbotten. Der 39,9-Megawatt-Windpark "Torvenkylä" entsteht etwa 250 Kilometer weiter nördlich in der Nähe der Stadt Kalajoki. Die Errichtung und der Netzanschluss der Turbinen sollen im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

Die Nordex-Aktie verteuert sich am Mittwochmorgen via XETRA um 2,58 Prozent auf 27,02 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com