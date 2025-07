Energietechnik gefragt: Schneider Electric mit Rekordumsatz über den Erwartungen

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Konzern Schneider Electric hat im ersten Halbjahr dank der anhaltend hohen Energietechnik-Nachfrage so viel umgesetzt wie noch nie. Außerdem zog der operative Gewinn kräftig an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ebita) sei in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 3,5 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ohne die Folgen des starken Euro wäre der operative Gewinn um knapp sieben Prozent gestiegen.

Der Umsatz legte in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut sechs Prozent auf 19,3 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum - also ohne Währungseffekte - habe acht Prozent betragen, hieß es weiter. Damit übertraf der in Teilen mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern die Erwartungen sowohl auf Umsatzebene als auch mit seinem operativen Ergebnis. Zudem bestätigte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen die Jahresziele./zb/mis/tav