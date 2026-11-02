Siemens Energy-Aktie zieht an: Was hinter der Erholung vor den Zahlen steckt

Energietechnik

02.11.26 12:00 Uhr

Nach dem Kursrutsch vom Freitag nutzen Anleger offenbar ihre Chance für einen Einstieg bei Siemens Energy. Dabei rückt der Bilanztermin immer näher.

Anleger greifen nach Ausverkauf bei Siemens Energy-Aktie zu

Starke Zahlen von GE Vernova stützen die These einer intakten Nachfrage

Am 11. November legt Siemens Energy Zahlen und neue Ziele bis 2030 vor

Werbung

Die Siemens Energy-Aktie zeigt sich zum Wochenstart gut behauptet an und holt damit einen Teil des Rückschlags vom Freitag auf: Zeitweise zieht das Papier via XETRA um 1,32 Prozent auf 128,60 Euro an. Eine neue Unternehmensmeldung steckt nicht hinter dem Plus. Vielmehr greifen Anleger nach dem Ausverkauf bei Profiteuren des Rechenzentrumsbooms wieder zu, und das nur wenige Handelstage, bevor der Energietechnikkonzern am 11. November seine Jahresbilanz vorlegt. Die Erholung ist damit weniger eine Reaktion auf Neues als eine Wette darauf, dass die Sorgen um den Rechenzentrumsausbau überzogen waren. Ob diese Wette aufgeht, hängt an mehreren Faktoren, die sich teils gegenseitig verstärken, teils neutralisieren.

Was den Rücksetzer vom Freitag auslöste

Vor dem Wochenende hatte ein Kursschock bei Intel Chipwerte und Ausrüster des Rechenzentrumsausbaus auf Talfahrt geschickt, Siemens Energy rutschte mit ab und zählte zu den schwächsten Werten im DAX. Das Muster ist nicht neu: Schon Mitte Oktober hatten steigende Zinsen, die den Bau neuer Rechenzentren verteuern, sowie wachsende Zweifel an der Rentabilität der gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz den Titel belastet. Rechenzentren sind zwar nicht das Fundament des Geschäfts, aber längst ein zentraler Stimmungstreiber. Kippt die Stimmung dort, gerät auch Siemens Energy unter Druck, selbst wenn das Kerngeschäft mit Gasturbinen und Netzen unberührt bleibt. Ihr Allzeithoch hatte die Aktie im April dieses Jahres bei 191,66 Euro markiert.

Rückenwind aus den USA: GE Vernova liefert Argumente

Dass Käufer zurückkehren, hat zudem viel mit dem US-Rivalen GE Vernova zu tun. Laut den am vergangenen Mittwoch vorgelegten Zahlen sammelte der Konzern im dritten Quartal 2026 Aufträge über 29,3 Milliarden US-Dollar ein, organisch ein Plus von 96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Auftragsbestand wuchs binnen drei Monaten auf 197 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz kletterte um 27 Prozent auf 12,6 Milliarden US-Dollar und fiel damit, wie dpa-AFX berichtet, stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Zudem hob GE Vernova die Umsatzprognose für 2026 auf 46,5 bis 47,5 Milliarden US-Dollar an, nach zuvor 45,5 bis 46,5 Milliarden. Die Zahlen deuten darauf hin, dass der Nachfragestrom nach Gasturbinen und Netztechnik auch über den Sommer hinaus nicht abgerissen ist.

Werbung

Siemens Energy-Aktie: Rekordaufträge als Fundament

Die Konkurrenzdaten treffen auf ein eigenes Zahlenwerk, das die Erholung stützt. Laut Siemens Energy stieg der Auftragseingang im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (April bis Juni) auf 17,9 Milliarden Euro, nach 16,6 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Die Sparte Gas Services verbuchte mit knapp 10 Milliarden Euro einen Rekord, vergleichbar ein Plus von 62 Prozent, getragen von der Nachfrage aus den USA einschließlich großer Aufträge rund um Rechenzentren. Der Auftragsbestand erreichte 162 Milliarden Euro, nach 136 Milliarden ein Jahr zuvor. Für das Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endete, hatte der Konzern eine Ergebnismarge vor Sondereffekten am oberen Ende der Spanne von 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt.

Ganz so geradlinig, wie es die Rekordwerte nahelegen, verläuft die Geschichte allerdings nicht. Im Pre-Close-Call vor Quartalsschluss am 30. September betonte Tobias Hang, Leiter der Investorenbeziehungen, zwar, Stornierungen oder Verzögerungen bei Rechenzentrumsprojekten habe das Unternehmen nicht gesehen. Zugleich bremste das Management selbst die Erwartungen: Der Auftragseingang bei Gas Services soll im vierten Geschäftsquartal unter den außergewöhnlich starken Vorquartalen liegen, was der Konzern mit der zeitlichen Verteilung von Projekten begründet. Im Netzgeschäft fällt zudem ein großes Projekt zur Hochspannungsgleichstromübertragung aus, im Windgeschäft verschieben sich Entscheidungen über Windparks auf See ins Geschäftsjahr 2027. Wer die Aktie allein über Rekordaufträge bewertet, blendet diese Delle aus.

Analysten zwischen Zuversicht und Skepsis

Gerade an dieser Stelle setzt die Debatte unter den Analysten an. Wie am 28. Oktober bekannt wurde, bleibt die Bank of America bei ihrer Einstufung „Buy“ und hält den Kursrückgang für überzogen. Nach ihrer Einschätzung spiegelt die Bewertung übermäßig pessimistische Annahmen zur Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor wider. Gegenwind kommt dagegen von Barclays: In einer Branchenstudie vom 20. Oktober schrieb Analyst George Featherstone, die Lieferkette müsse sich von ihrer vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit verabschieden, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten. Die Analysten von RBC Capital Markets bekräftigten am 9. Oktober ihre Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 200 Euro. Damit stehen sich zwei Lesarten gegenüber, die erst durch harte Zahlen aufgelöst werden.

Werbung

Worauf es bei den Zahlen von Siemens Energy ankommt

Am 11. November zählt weniger der Rückblick als die Qualität der Aufträge. Bei Gas Services wird sich zeigen, ob der angekündigte Rückgang im vierten Quartal tatsächlich nur an der Verteilung der Projekte liegt oder eine Abkühlung der Nachfrage andeutet. Ebenso wichtig sind die Preise in den neuen Aufträgen: Halten sie, verliert die Skepsis von Barclays an Gewicht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr bleibt das obere Ende der Margenspanne von 10 bis 12 Prozent die Messlatte. Den größten Einfluss auf die Aktie dürften jedoch der Ausblick auf 2027 und die Ziele für 2030 haben, weil sie zeigen, wie viel des Auftragsbestands von 162 Milliarden Euro das Management in Gewinn umsetzen will. Nach dem Rücksetzer im Oktober dürfte zudem jede Aussage zu Rechenzentrumsprojekten genau gelesen werden.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.