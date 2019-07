Energieunternehmen EQT kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern EQT Corporation (ISIN: US26884L1098, NYSE: EQT) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 3 US-Cents an die Aktionäre ausschütten. Auf Jahressicht hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber damit 0,12 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,37 US-Dollar (Stand: 11. Juli 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,78 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. September 2019 (Record date: 9. August 2019). Die Dividende wurde Anfang 2013 von 0,22 US-Dollar auf 0,03 US-Dollar je Quartal gekürzt und liegt seitdem auf diesem Niveau.

Die EQT Corporation mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, ist ein Energiekonzern, der Erdgas in der Appalachen-Region im Osten Nordamerikas produziert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte EQT einen operativen Umsatz von 1,14 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,31 Mrd. US-Dollar), wie am 25. April berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2019 mit 18,63 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 11. Juli 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de