E.ON-Aktie verteuert sich: E.ON will eigenen Strom- und Gasverbrauch deutlich reduzieren

"In diesem Winter zählt jede Kilowattstunde, um den Strom- und Gasverbrauch zu reduzieren", so der DAX -Konzern in einer Mitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt den Energieverbrauch seiner Gebäude um mindestens 20 Prozent zu senken.

Um dies zu erreichen, sollen Gebäudeteile geschlossen und nur soweit beheizt werden, dass keine Schäden entstehen. Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen sollen hierzu zusammengelegt werden, so E.ON. Laut Mitteilung soll dies für die gesamte Heizperiode bis Mitte April gelten. In der Unternehmenszentrale in Essen will E.ON hierdurch eine Energieeinsparung von 25 Prozent erzielen.

Weitere Maßnahmen sehen vor, Logos und Außenbeleuchtungen zeitlich eingeschränkt zu betreiben oder ganz abzuschalten. Zudem soll die Raumtemperatur auf 19 Grad verringert und der Warmwasserverbrauch gesenkt werden.

Die E.ON-Aktie verbucht im XETRA-Handel zeitweise ein Plus von 1,52 Prozent auf 8,03 Euro.

DJG/err/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images