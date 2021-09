E.ON-Chef setzt auf Netze als Treiber der Energiewende - E.ON-Akte gibt ab

"Natürlich bleibt das Netz das größte Geschäft", sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Immer mehr Menschen wollten ihre Ökostromanlagen an das Netz anschließen. "Wir werden von Anschlussbegehren überrannt. Wir werden im Jahr 2030 rund drei bis dreieinhalb Millionen dezentrale Einspeiser haben, im Vergleich zu eineinhalb Millionen heute." Birnbaum hatte im April die Nachfolge des langjährigen E.ON -Chefs Johannes Teyssen angetreten.

Am 23. November will der Manager auf einem Capital Markets Day seine Strategie für den Konzern mit rund 73.000 Mitarbeitern und europaweit mehr als 53 Millionen Kunden vorlegen. "Wir haben massiven Veränderungsbedarf, den haben aber alle", betont Birnbaum, der 2013 vom Konkurrenten RWE zu E.ON wechselte. E.ON müsse wachsen, schließlich wachse auch der gesamte Markt. "Und wir müssen Nachhaltigkeit und Digitalisierung anders vorantreiben." Der Konzern müsse seine Prozesse komplett digitalisieren. Bis 2025 wolle das Unternehmen eine neue IT in allen Netzregionen haben.

BIRNBAUM - SIND MIT BEIDEN GESCHÄFTEN GLÜCKLICH

E.ON ist nach diversen Umbauten operativ in zwei Bereiche gegliedert. Neben der Netzsparte mit dem Transport von Strom und Gas gehört der Bereich Kundenlösungen dazu, der den Vertrieb umfasst, aber auch Produkte und Dienstleistungen. "Wir sind mit beiden Geschäftsbereichen glücklich. Alle unsere Geschäfte sind profitabel."

Das Netzgeschäft ist bislang der größte Gewinnbringer. E.ON beziffert den Wert auf 35 Milliarden Euro. Das Geschäft ist komplett reguliert. Die Bundesnetzagentur will die Zinssätze für die Betreiber der Strom- und Gasnetze senken, was in der Branche für Unruhe sorgt. Nach einem Entwurf sollen die Eigenkapitalzinssätze für Neuanlagen bei mindestens 4,59 Prozent vor Körperschaftsteuer liegen statt derzeit 6,91 Prozent.

"Was derzeit auf dem Tisch liegt, ist viel zu niedrig. Das sagt die gesamte Branche in Schärfe und aller Deutlichkeit", kritisiert Birnbaum. Investoren betrachteten schon heute die Sätze in Deutschland im europäischen Vergleich als zu niedrig. "Am Ende wird es wohl geringer ausfallen als 6,91 Prozent, aber es muss deutlich höher als 5,1 Prozent sein."

Von einer neuen Bundesregierung erwartet der E.ON-Chef mehr Tempo bei den Genehmigungsverfahren für den Netzausbau. "Natürlich bauen wir die Netze aus, aber bei langsamen Genehmigungen wird das nicht reichen, um vor der Nachfragewelle bereit zu sein." Die Genehmigungszeiten müssten mindestens halbiert werden. "Statt sieben Jahren würde ich mir wünschen, in zwei bis drei Jahren durch zu sein."

Mit Blick auf gelegentliche Übernahmespekulationen um E.ON und RWE gibt sich Birnbaum gelassen: Der beste Schutz vor einer Übernahme sei eine Top-Performance. "Ich sage immer: denkt nicht zuviel hierüber nach, sorgt einfach dafür, das Optimum aus den eigenen Möglichkeiten rauszuholen. Das ist der beste Übernahmeschutz."

E.ON-Titel verlieren via XETRA zeitweise 0,78 Prozent auf 10,88 Euro.

