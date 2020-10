Energiewirtschaft fordert rasche Anpassung der Klimaziele im EEG

BERLIN (Dow Jones)--Anlässlich der ersten Lesung des überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Bundestag haben Branchenverbände einen deutlich ambitionierteren Ökostromausbau gefordert. Der Entwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) laufe Gefahr, von aktuellen Entwicklungen überholt zu werden, erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die in Brüssel diskutierte Verschärfung des Klimaziels 2030 "hätte erhebliche Auswirkungen auf den hier festgelegten Erneuerbaren-Ausbaupfad", sagte BDEW-Chefin Kerstin Andreae.

Konkret planen die Europäische Kommission und die EU-Umweltminister, die Treibhausgase statt um 40 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. "Im Vorgriff auf die zu erwartende Anhebung der Ausbauziele sollten daher die jährlichen Ausschreibungsmengen deutlich angehoben werden", forderte Andreae. In dem Entwurf peilt Altmaier bislang einen Ausbau der Onshore-Windkraft von 54 auf 71 Gigawatt bis 2030 an, bei der Solarenergie eine Verdopplung auf 100 Gigawatt.

Altmaier will in Europa nicht vorpreschen

Altmaier hatte bereits fest zugesagt, die höheren deutschen Klimaziele noch in das Gesetz einbringen zu wollen. Die Bundesregierung will aber verhindern, dass andere EU-Länder ihre eigenen Klima-Anstrengungen zurückstellen: "Wir haben noch keine konkreten Beträge eingesetzt, damit nicht andere Länder in Europa sagen, wir machen keine Anstrengungen", sagte der Minister bei der Regierungsbefragung im Bundestag am Donnerstag.

Der BDEW warnte aber auch, dass die jetzt geplanten Maßnahmen nicht einmal ausreichend seien, um das aktuelle Photovoltaik-Ziel zu erreichen. Obergrenzen für den Zubau sollten daher gänzlich entfallen, Dachpanels deutlich gestärkt werden. Der Verband ist auch dagegen, dass kleinere Solaranlagen bis 30 Kilowatt noch Ökostromumlage zahlen. Stattdessen sollten die Betreiber wählen können, ob sie den produzierten Strom selbst nutzen oder voll ins Netz einspeisen. Laut dem Gesetzentwurf sollen die Vergütungen bei Eigenverbrauch eingeschränkt werden.

Solarwirtschaft warnt vor Aus tausender Anlagen

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) warnte sogar vor der Stilllegung tausender Solaranlagen und einem "klimapolitischen Rollback", sollte das Gesetz so durchgehen. "Der Zubau neuer gewerblicher Solardächer wird mehr als halbiert, unzähligen Solarpionieren quasi der Stecker gezogen und klimafreundliche solare Selbstversorger systematisch und europarechtswidrig diskriminiert", erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Hintergrund ist unter anderem, dass in dem Gesetz noch kein Konzept für ältere Anlagen enthalten ist, deren EEG-Förderung nach 20 Jahren ausläuft. Altmaier hatte zugesagt, noch vor Weihnachten eine Lösung zu erarbeiten.

Die Windbranche widerum beklagt fehlende Möglichkeiten für das Repowering, also die Modernisierung älterer Anlagen an Land. Es brauche "eine nationale Repoweringstrategie, die Genehmigungsverfahren strafft, erleichtert und beschleunigt und vor allem Bestandsflächen sichert", forderte der Bundesverband Windenergie. Denn 70 Prozent der Windräder, die in den kommenden fünf Jahren aus der EEG-Förderung fallen, stünden auf Flächen, die keinen Bestandsschutz oder bisher keine Fortschreibung erhalten haben.

Anlässlich der parlamentarischen Beratungen versammeln sich Ökostromvertreter und Umweltschützer zur Stunde vor dem Reichstag in Berlin, um ihrem Appell "Klimapolitik als Bürgerbewegung gestalten" Ausdruck zu geben. "Echte Bürgerbeteiligung schafft eine Basis für die dauerhafte Akzeptanz der Energiewende und braucht deshalb ebenfalls einen gesetzlichen Rahmen", erklärte dazu der Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Wolfram Axthelm.

