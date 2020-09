Energiewirtschaft sieht bei EEG-Novelle Licht und Schatten

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzenverbände der Energiewirtschaft haben den Entwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) begrüßt, aber zahlreiche Verbesserungsvorschläge angedeutet. "Die Novelle muss sich an der Frage messen lassen, ob sie ausreichend ist, um die von der Bundesregierung selbst definieren Erneuerbaren- und Klima-Ziele zu erreichen", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. In dem Entwurf strebt die Bundesregierung einen Ökostromanteil von 65 Prozent bis 2030 sowie Klimaneutralität bis 2050 an.

"Der vorliegende Entwurf hat Licht und Schatten", so Andreae. Positiv sei, dass sich die geforderte Zubaumenge erhöhe, wenn im Jahr zuvor das Ziel nicht erreicht wurde. Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern, sei es auch richtig, Gemeinden an den Einnahmen von Windparks zu beteiligen. "Bei der Solarenergie wurde leider versäumt, endlich für den notwendigen Push zu sorgen", erklärte die BDEW-Hauptgeschäftsführerin. Weder sei das Potenzial von ungenutzten Dachflächen noch bei der Eigenversorgung voll ausgeschöpft worden.

Der Verband kommunaler Unternehmen erklärte nach einer ersten Sicht des am Montag vom Wirtschaftsministerium verschickten Gesetzentwurfs, dass der Teufel im Detail stecke. "Dabei muss auch bedacht werden, ob Alternativen zu einzelnen Instrumenten nicht doch wirkungsvoller sein könnten", so VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Er lobte auch, dass mit der Novelle eine Anschlussregelung für kleine PV-Anlagen gefunden worden sei und auch die Rahmenbedingungen für den Mieterstrom verbessert werden sollen.

"Bei der geplanten Verschärfung der Regelung zu negativen Strompreisen muss darauf geachtet, werden, dass nicht das Ziel des EE-Ausbaus am Ende konterkariert wird", schränkte Liebing indes ein. "So birgt die Regelung die Gefahr, dass zum einen Betreiber ihre Anlagen zu früh abschalten und zum anderen gerade kleinere Akteure im Hinblick auf die Risiken Zurückhaltung bei der Realisierung neuer Anlagen üben."

Auch fordern die Stadtwerke, mit Blick auf die Elektromobilität, Wasserstoff oder Digitalisierung von einem steigenden Strombedarf bis 2030 auszugehen. Von dieser Basis müssten die Ausbaukorridore im kommenden Jahrzehnt geplant werden. Bislang geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass der Stromverbrauch in den kommenden zehn Jahren in etwa dem Bedarf vor der Corona-Krise entspricht. Zudem forderte der Verband, die Neuordnung der Steuern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich bereits in der kommenden Legislaturperiode auf die politische Tagesordnung zu setzen. "Die gegenwärtige Systematik passt nicht mehr zu einem überwiegend auf erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgungssystem", erklärte VKU-Hauptgeschäftsführer Liebing.

