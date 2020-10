Energiewirtschaft sieht großes Potenzial für Elektromobilität

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft hat die vom Bundesrat verabschiedeten Regeln zur Förderung von E-Fahrzeugen begrüßt. Mit der Verabschiedung des modernisierten Wohnungseigentumsgesetz sei "der Weg geebnet, um den Einbau privater Ladesäulen deutlich zu erleichtern", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae. "Damit kann ein großes Potenzial erschlossen werden, immerhin finden mehr als 80 Prozent der Ladevorgänge zuhause oder am Arbeitsplatz statt."

Der Bundesrat hatte zuvor der Gesetzesnovelle zugestimmt, wonach der Einbau von Ladesäulen für Elektroautos zum 1. Dezember 2020 leichter werden soll. Bislang scheiterten entsprechende Initiativen oft an der fehlenden Zustimmung von Eigentümergemeinschaften, Mietern oder Vermietern. Zudem stimmte die Länderkammer am Freitag dem Vorschlag zu, die zehnjährige Steuerbefreiung für Elektroautos zu verlängern. Reine Elektrofahrzeuge, die in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 31. Dezember 2025 erstmals zugelassen wurden, sind damit weiterhin von der Kfz-Steuer befreit. Der BDEW lobte den Schritt als "bereits bewährte Maßnahme, um die finanziellen Hürden beim Autokauf zu senken".

Mitte der Woche hatte das Bundesverkehrsministerium zudem angekündigt, künftig den Einbau privater Ladesäulen mit jeweils 900 Euro zu fördern. Gemeinsam mit der Gesetzesnovelle "kann diese Förderung zu einem wichtigen Hebel für den Hochlauf der Elektromobilität werden", erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Andreae. "Im Zusammenspiel mit den endlich steigenden Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge ist das also eine gute Woche für die Elektromobilität, den Klimaschutz und den Standort Deutschland."

Tatsächlich hatten die Neuzulassungen von Elektro-Pkw im September einen neuen Höchstwert erreicht. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stiegen sie um 337 Prozent auf 41.353 Fahrzeuge und haben sich damit mehr als vervierfacht. Inzwischen werden 15,6 Prozent der in Deutschland neu angemeldeten Pkw bereits elektrisch angetrieben - nach 3,9 Prozent im Vorjahr.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 08:36 ET (12:36 GMT)