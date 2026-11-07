Energy Fuels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Energy Fuels lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Energy Fuels im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,3 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel waren 27,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net