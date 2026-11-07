Energy Fuels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Energy Fuels lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Energy Fuels im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,3 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel waren 27,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Energy Fuels
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Energy Fuels
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen