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Energy Fuels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energy Fuels Inc Chess Depository Interests Resr 1 shs
4.72 EUR -0.88 EUR -15.62 %
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Energy Fuels lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 AUD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Energy Fuels im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,3 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel waren 27,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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