Energy Transfer kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern Energy Transfer LP (ISIN: US29273V1008, NYSE: ET) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,305 US-Dollar je Aktie auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung für das vierte Quartal erfolgt am 19. Februar 2020 (Record day: 7. Februar 2020).

Der Konzern wurde ursprünglich 1995 gegründet und hat seinen Firmensitz in Dallas, Texas. Energy Transfer LP (zuvor: Energy Transfer Equity LP) operiert in der Rechtsform einer Limited Partnership (LP) und betreibt ein Netzwerk an Erdgas- und NGL-Pipelines. Zum Portfolio gehören Energy Transfer Group, L.L.C., Sunoco LP sowie USA Compression Partners, LP. In den ersten 9 Monaten 2019 lag der Umsatz bei 40,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 40,51 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie von Energy Transfer LP liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 1,71 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 33,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de