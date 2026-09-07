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Enerparc insolvent - Betrieb läuft vorerst weiter

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Solarpark-Entwickler Enerparc hat Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde vom Amtsgericht Hamburg Rechtsanwalt Stefan Denkhaus bestellt, wie es auf dem Portal "Insolvenzbekanntmachungen" heißt. Der Betrieb werde vorerst fortgeführt.

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Enerparc sieht sich mit rund 5,5 installierten Gigawatt und mehr als 500 Solarparks als einen der größten unabhängigen Solarpark-Eigentümer Europas. Kerngeschäft der Gruppe ist die Entwicklung, die Errichtung und der Betrieb von Solaranlagen und die Strom-Vermarktung. Das Unternehmen ist auch im Aufbau der Stromspeicherinfrastruktur und bei Umspannwerken aktiv.

"Ich führe bereits erste Gespräche mit dem Vorstand, den Beratern des Unternehmens und den Finanzierern, um das Unternehmen zu stabilisieren", sagte Denkhaus. Auch habe er ein Team bei Enerparc, das die rund 380 Beschäftigten über das Insolvenzverfahren informiere.

Als eine der ersten Aufgaben stehe die Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und der Konzerngesellschaften im Mittelpunkt. Aktuell seien auch Insolvenzanträge von Schwestergesellschaften möglich. Für eine eindeutige Beurteilung sei es aber noch zu früh./klm/DP/zb

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