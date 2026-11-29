Enertopia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Enertopia hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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