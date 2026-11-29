Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Enertopia hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Enertopia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Enertopia

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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