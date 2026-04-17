Enertopia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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0.07 USD -0.01 USD -16.57 %
Enertopia äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enertopia ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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