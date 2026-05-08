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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Amadeus Fire-Position

09.05.26 08:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Amadeus Fire-Position | finanzen.net

Bewegung bei Amadeus Fire: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

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Amadeus Fire AG
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Am 08.05.2026 wurden bei Amadeus Fire Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 08.05.2026 ein. Empting, Björn, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 08.05.2026 um Amadeus Fire-Anteile aus. Empting, Björn erwarb 120 Aktien zu einem Kurs von je 25,00 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Amadeus Fire zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 3,60 Prozent auf 24,50 EUR.

Die Amadeus Fire-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Amadeus Fire verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 131,46 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 5.432.160 Aktien beziffert.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Amadeus Fire-Anteile zuletzt am 30.03.2026 von einer Führungskraft bewegt. Zu diesem Zeitpunkt gingen 841 Anteile zu jeweils 22,50 EUR an von Wülfing, Robert Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amadeus FiRe AG

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