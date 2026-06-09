Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position
Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 29.05.2026 5.215 Aktien dem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 76,16 EUR gezahlt. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.
Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die BMW-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 41,87 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 550.683.072 Wertpapiere.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
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