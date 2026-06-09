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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

10.06.26 12:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position | finanzen.net

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

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Aktien
BMW AG
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Kürzlich kam es bei der BMW-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Am 29.05.2026 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, das Depot um 5.215 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 76,16 EUR je Anteilsschein. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. BMW ist derzeit am Markt 41,87 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

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