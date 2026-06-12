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Eigengeschäft

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

15.06.26 16:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position | finanzen.net

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an BMW.

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BMW AG
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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 gemeldet. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Das Papier von BMW befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,65 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 550.683.072 Papiere.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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