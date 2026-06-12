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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

15.06.26 20:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position | finanzen.net

Anleger sollten BMW nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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BMW meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 29.05.2026. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.285 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 40,65 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

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