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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

17.06.26 18:01 Uhr
Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position | finanzen.net

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, baute das eigene Depot am 29.05.2026 um BMW-Anteile aus. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu einem Kurs von je 76,16 EUR. Zum Handelsende ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,60 Prozent bei 74,10 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 2.285 Aktien. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 37,49 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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