Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

Eigengeschäft bei BMW

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.285 BMW-Aktien. Am Markt ist BMW aktuell 36,42 Mrd. Euro wert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net