Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

Transaktion im Blick

Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Am 29.05.2026 tätigte bei BMW eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 publik gemacht. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 36,59 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 550.683.072 Anteilsscheine.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 5.215 Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net