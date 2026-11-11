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Anpassung im Portfolio

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Deutsche Beteiligungs-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Deutsche Beteiligungs-Position

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Deutsche Beteiligungs-Aktie für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Beteiligungs AG
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Für den 10.11.2026 wurde bei Deutsche Beteiligungs eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 10.11.2026 gemeldet. Im Portfolio von Deutsche Beteiligungs-Vorstand Alzin, Tom kam es am 10.11.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.000 Aktien zu jeweils 20,28 EUR hinzu. Die Deutsche Beteiligungs-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,50 Prozent auf 20,55 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die Deutsche Beteiligungs-Papiere letztlich Prozent auf EUR. Der Deutsche Beteiligungs-Wert wird an der Börse aktuell auf 345,68 Mio. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 17.240.960 Aktien im Streubesitz.

Zuvor meldete Deutsche Beteiligungs, dass Alzin, Tom am 31.08.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.500 Aktien zu jeweils 21,20 EUR bekannt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

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Datum Rating Analyst
05.11.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
05.11.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank

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