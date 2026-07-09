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Führungskraft-Depot

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht DEUTZ-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht DEUTZ-Position

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei DEUTZ für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 06.08.2026 bei DEUTZ. Die Transaktion wurde am 06.08.2026 publik gemacht. Voggenreiter, Dr. Simone, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 06.08.2026 um DEUTZ-Anteile aus. Voggenreiter, Dr. Simone erwarb 1.000 Aktien zu einem Kurs von je 10,01 EUR. Das Papier von DEUTZ konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,60 Prozent auf 9,99 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Aktuell ergibt sich für DEUTZ eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 152.638.000 Aktien im Streubesitz.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei DEUTZ zuletzt am 06.08.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Die Erhöhung der DEUTZ-Aktien im Depot um 100.009 Anteilsscheine zu je 9,83 EUR meldete Vorstand, Schulte, Dr. Sebastian C..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research