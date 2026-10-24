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Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht DEUTZ-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht DEUTZ-Position

Managers’ Transactions brachten jüngst die DEUTZ-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9.73 EUR -0.10 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

DEUTZ meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 22.10.2026. DEUTZ meldete die Managers’ Transaction am 23.10.2026. Im Portfolio von DEUTZ-in enger Beziehung Voggenreiter, Dr. Simone kam es am 22.10.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.000 Aktien zu jeweils 9,88 EUR hinzu. Die DEUTZ-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 4,40 Prozent bei 9,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,20 Prozent auf 9,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 4.475 DEUTZ-Aktien. Insgesamt ist DEUTZ aktuell 1,64 Mrd. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 167.902.000 Papiere.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei DEUTZ zuletzt am 22.10.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Damals erstand Aufsichtsrat, Voggenreiter, Dr. Dietmar, 5.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 10,08 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DEUTZ AG

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Datum Rating Analyst
15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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