Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht flatexDEGIRO-Position

Anpassung im Portfolio

26.09.26 08:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt flatexDEGIRO ins Blickfeld.

Am 25.09.2026 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. flatexDEGIRO meldete die Managers’ Transaction am 25.09.2026. Von in enger Beziehung Ditandus GmbH wurden am 25.09.2026 flatexDEGIRO-Papiere gekauft. Für je 29,97 EUR wurden 8.500 flatexDEGIRO-Papiere erstanden. Zum Handelsende ging es für die flatexDEGIRO-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 4,80 Prozent auf 28,66 EUR.

Die flatexDEGIRO-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um Prozent auf EUR nach. Am Markt ist flatexDEGIRO aktuell 3,29 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 109.099.112 Aktien handelbar.

Vor der aktuellen Transaktion wurden flatexDEGIRO-Anteile zuletzt am 15.06.2026 von einer Führungskraft bewegt. Damals erstand Vorstand, Behrens, Oliver, 500 Aktien zu jeweils einem Preis von 36,96 EUR.

Redaktion finanzen.net