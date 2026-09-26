Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht flatexDEGIRO-Position
Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt flatexDEGIRO ins Blickfeld.
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Am 25.09.2026 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. flatexDEGIRO meldete die Managers’ Transaction am 25.09.2026. Von in enger Beziehung Ditandus GmbH wurden am 25.09.2026 flatexDEGIRO-Papiere gekauft. Für je 29,97 EUR wurden 8.500 flatexDEGIRO-Papiere erstanden. Zum Handelsende ging es für die flatexDEGIRO-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 4,80 Prozent auf 28,66 EUR.
Die flatexDEGIRO-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um Prozent auf EUR nach. Am Markt ist flatexDEGIRO aktuell 3,29 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 109.099.112 Aktien handelbar.
Vor der aktuellen Transaktion wurden flatexDEGIRO-Anteile zuletzt am 15.06.2026 von einer Führungskraft bewegt. Damals erstand Vorstand, Behrens, Oliver, 500 Aktien zu jeweils einem Preis von 36,96 EUR.
Redaktion finanzen.net
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