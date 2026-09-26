DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.659 -0,2%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Anpassung im Portfolio

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht flatexDEGIRO-Position

Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht flatexDEGIRO-Position

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt flatexDEGIRO ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
29.06 EUR -1.20 EUR -3.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 25.09.2026 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. flatexDEGIRO meldete die Managers’ Transaction am 25.09.2026. Von in enger Beziehung Ditandus GmbH wurden am 25.09.2026 flatexDEGIRO-Papiere gekauft. Für je 29,97 EUR wurden 8.500 flatexDEGIRO-Papiere erstanden. Zum Handelsende ging es für die flatexDEGIRO-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 4,80 Prozent auf 28,66 EUR.

Die flatexDEGIRO-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um Prozent auf EUR nach. Am Markt ist flatexDEGIRO aktuell 3,29 Mrd. Euro wert. Derzeit sind 109.099.112 Aktien handelbar.

Vor der aktuellen Transaktion wurden flatexDEGIRO-Anteile zuletzt am 15.06.2026 von einer Führungskraft bewegt. Damals erstand Vorstand, Behrens, Oliver, 500 Aktien zu jeweils einem Preis von 36,96 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Aktuelle flatexDEGIRO Aktie News

Werbung

flatexDEGIRO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für flatexDEGIRO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.