Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Gerresheimer-Position

Transaktion im Blick

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der Gerresheimer-Aktie für Bewegung.

Am 04.05.2026 wurden bei Gerresheimer Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 08.05.2026 gemeldet. Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Gerresheimer-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 04.05.2026 42.507 Aktien zu je 24,99 EUR erworben. Im Endeffekt sprang die Gerresheimer-Aktie im FSE-Handel an und legte um 3,00 Prozent auf 25,06 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Gerresheimer nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 4,70 Prozent auf 27,40 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 3.340 Gerresheimer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Börsenwert von Gerresheimer beläuft sich aktuell auf 918,07 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 34.540.000 Papiere.

Vor dem Handel durch AOC Gecko S.à r.l. gab es zuletzt am 04.05.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Die Erhöhung der Gerresheimer-Aktien im Depot um 127.520 Anteilsscheine zu je 24,99 EUR meldete in enger Beziehung, AOC Gecko S.à r.l..

Redaktion finanzen.net